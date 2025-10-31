CNE inició el envío de paquetes electorales hacia el exterior para el referéndum y la consulta

Antes de enviar los paquetes electorales a las circunscripciones del exterior, la Policía realizó una inspección.

Con el resguardo de las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició, este 31 de octubre de 2025, el envío de los paquetes electorales a las tres circunscripciones especiales del exterior

El despacho de los paquetes se realizó como parte de la logística para el referéndum y consulta popular 2025, que está previsto para el domingo 16 de noviembre del 2025.

El material electoral enviado incluye actas de instalación, escrutinio, papeletas, padrones y demás insumos necesarios para las votaciones en las 95 zonas electorales fuera del país.

Las circunscripciones del exterior son las de Estados Unidos y Canadá, Europa, Asia y Oceanía, y América Latina, el Caribe y África. Miles de ecuatorianos ejercerán su derecho al voto.

El CNE destacó que el envío se realiza bajo estrictos estándares técnicos y de seguridad, con la custodia de las Fuerzas Armadas durante todo el trayecto.

El Referéndum y Consulta Popular 2025, convocado por el presidente Daniel Noboa, incluirá cuatro preguntas. Estas plantean el retorno de bases militares extranjeras al país, la reducción del número de asambleístas, la eliminación del financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.