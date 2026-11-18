Una persona resultó herida en un siniestro de tránsito en la curva de Santa Rosa.

Un siniestro de tránsito dejó una persona herida en la vía E35, este miércoles 18 de noviembre de 2026. Un vehículo se impactó contra una estructura de seguridad mientras circulaba en sentido norte-sur.

Según información del ECU 911, la alerta de la emergencia ingresó a las 15:15. Los organismos de primera respuesta reportaron que un automotor había chocado contra una estructura de protección de la vía.

Desde la Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911 se coordinó la intervención de personal de Tránsito de la Policía Nacional para atender el siniestro.

Los equipos de socorro informaron, de manera preliminar, que una persona resultó herida. Hasta el momento no se han detallado su estado de salud ni las circunstancias que provocaron el choque.

Tampoco se ha informado sobre posibles cierres viales o restricciones a la circulación en el sector.

Las autoridades deberán determinar las causas del siniestro.