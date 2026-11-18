Tanquero sufre aparatoso volcamiento en el kilómetro 36 de la vía Loreto

El accidente ocurrió la madrugada de este miércoles 18 de noviembre, en el kilómetro 36 de la vía Loreto, a la altura del sector Joya de los Sachas.

Tras la limpieza de la vía y el retiro del pesado autormotor la circulación fue habilitada.

Un tanquero chocó y terminó volcado en el kilómetro 36 de la vía Loreto, en la provincia de Orellana.

El accidente se registró a la altura del puente a desnivel, en el sector Joya de los Sachas, durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Choque y posterior volcamiento

La alerta ingresó al ECU 911 a las 05:39. Según el reporte de los equipos de emergencia, se trató de un choque con posterior volcamiento del vehículo pesado.

Personal de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Orellana acudió al sitio para atender el siniestro.Circulación habilitada en Orellana

Tras las labores de atención, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas.