Independiente del Valle recibirá su premio como campeón de la LigaPro y jugará la final de la Copa Ecuador.

La LigaPro oficializó que entregará el trofeo de campeón de la temporada 2026 a Independiente del Valle de manera anticipada este viernes 20 de noviembre. La ceremonia se llevará a cabo en el estadio de Sangolquí inmediatamente después del compromiso frente a Macará por la séptima fecha del hexagonal final.

El conjunto dirigido por Joaquín Papa aseguró matemáticamente la corona desde el pasado 8 de noviembre al alcanzar una ventaja inalcanzable de 84 puntos en la tabla acumulada. Ante este escenario, la organización decidió adelantar los festejos oficiales para que el plantel celebre junto a su afición en Chillo Jijón antes del cierre del calendario.

La jornada festiva arrancará a las 10:00 con un Fan Fest en los exteriores del escenario deportivo, dando paso al partido oficial programado para las 12:00. Una vez finalizado el encuentro, alrededor de las 14:30, las autoridades del torneo procederán a la imposición de medallas y la entrega del trofeo principal, acto en el que también se reconocerá a Macará como subcampeón.

Con esta consagración, los 'Rayados' sellan el primer bicampeonato de su historia tras revalidar el título obtenido en 2025. Además, suman su tercera estrella en la Serie A del fútbol ecuatoriano, consolidando un proyecto deportivo que ya había levantado el trofeo nacional en 2021.

En el plano financiero, la obtención del campeonato representa un ingreso millonario para las arcas de la institución sangolquileña. El club percibirá el premio económico otorgado por la Conmebol: cerca de USD 3 millones por asegurar su cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Tras cumplir con el festejo local y una caravana prevista en la Plaza Central de Sangolquí, Independiente del Valle enfocará su preparación en conseguir un histórico triplete nacional.

IDV ganó la Supercopa Ecuador a inicios de año y asegurado la LigaPro, el equipo disputará la final de la Copa Ecuador ante Universidad Católica en Cuenca.