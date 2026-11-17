Vehículo liviano cae por un abismo y deja una persona rescatada en Santa Isabel

Un vehículo liviano cayó por una pendiente y terminó volcado en el cantón Santa Isabel, provincia de Azuay, este martes 17 de noviembre del 2026.

El siniestro de tránsito ocurrió en el sector Uchucay, a la altura del kilómetro 78, según el reporte del ECU 911.

De acuerdo con la información de las instituciones que atendieron la emergencia, el conductor perdió el carril de circulación y el vehículo terminó volcado.

La alerta fue recibida por la central del ECU 911, que coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Bomberos rescataron a una persona

Los equipos de emergencia se trasladaron hasta el lugar del accidente. El Cuerpo de Bomberos realizó las labores de rescate de una persona que quedó involucrada en el siniestro.

Hasta las 13:50, la autoridades no detallaban su estado de salud ni las causas que provocaron la pérdida de carril.