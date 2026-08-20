Un Policía sorprende con sus rimas en una batalla de freestyle en Cuenca y se vuelve viral

Un policía en Cuenca se volvió viral después de participar en una batalla de freestyle.

Un policía ecuatoriano se volvió viral en redes sociales después de participar en una batalla de freestyle en un parque de Cuenca, en Azuay.

El momento quedó registrado en video. Rodeado de jóvenes, el uniformado decidió sumarse a la dinámica y respondió con rimas e improvisaciones, mientras los asistentes reaccionaban con aplausos y sorpresa.

Del uniforme al freestyle

La escena llamó la atención precisamente por romper con lo cotidiano. En lugar de limitarse a observar la actividad, el agente se integró a la batalla y compartió el espacio con los jóvenes que participaban.

El freestyle consiste en crear rimas de manera improvisada, generalmente sobre una base musical y respondiendo a otro participante. Las llamadas “batallas” se han convertido en espacios populares de la cultura urbana juvenil.

En el video, el policía sigue la dinámica de la competencia mientras las personas que lo rodean celebran sus intervenciones.

El video se volvió viral

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios destacaron principalmente la cercanía del uniformado con los jóvenes y su inesperada habilidad para improvisar.

El particular encuentro dejó una imagen poco habitual, por unos minutos, el policía cambió la rutina de su trabajo por las rimas y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la batalla y de las redes sociales.