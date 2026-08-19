Eclipse lunar será visible en Ecuador: ¿a qué hora y cómo verlo?

El 27 de agosto de 2026 la luna quedará tapada por el sol.

Una cita con el cielo se acerca para Ecuador. La noche del jueves 27 de agosto de 2026 será posible observar un eclipse lunar parcial desde diferentes puntos del país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

¿A qué hora mirar al cielo?

El eclipse comenzará a las 20:23 con su fase penumbral. Al inicio, el cambio será bastante sutil y puede ser difícil de distinguir a simple vista.

La parte más llamativa llegará después:

20:23: comienza la fase penumbral

20:23: comienza la fase penumbral 21:33: inicia el eclipse parcial

21:33: inicia el eclipse parcial 23:12: punto máximo

02:01: termina el fenómeno

Así que si no quieres pasar toda la noche mirando al cielo, la hora que debes recordar es 23:12.

¿Necesito lentes especiales?

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar puede observarse directamente y no requiere lentes especiales para proteger los ojos.

Tampoco es necesario tener un telescopio. A simple vista será posible apreciar cómo una gran parte de la Luna se oscurece, aunque buscar un lugar con poca contaminación lumínica y un cielo despejado permitirá disfrutar mejor del fenómeno.

El eclipse será visible tanto desde Ecuador continental como desde Galápagos, por lo que la principal condición para poder disfrutarlo será que las nubes den una tregua la noche del 27 de agosto de 2026.