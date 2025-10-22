Policías y militares despejan las vías bloqueadas en Ecuador tras el fin del paro de la Conaie

Policías y militares despejan las vías de Imbabura tras cese del paro.

Un convoy de militares y policías avanza despejando las vías de Pichincha e Imbabura desde la tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025.

Los uniformados despejaron varias vías tras el anuncio del fin del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Los uniformados utilizaron herramientas y en algunos casos fue necesaria la intervención de maquinaria pesada.

Sobre la calzada quedó la huella de piedras y montículos de tierra ubicados para obstaculizar el paso.

La calzada también quedó con manchas negras de la quema de llantas y escombros.

En cada tramo habilitado se ubicó un contingente de uniformados para evitar que el paso vuelva a cerrarse.

En el límite provincial entre Pichincha e Imbabura se registraron enfrentamientos entre uniformados y manifestantes.

En medio de gritos los manifestantes se retiraron del redondel del Cajas, uno de los principales puntos de manifestaciones.

Sin embargo, no se han registrado mayores inconvenientes en el retiro de escombros para habilitar las vías.

Según Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional, fueron habilitadas las siguientes vías:

E35, desde Ibarra hasta el sector de Carabuela

Ibarra – Urcuquí

Ibarra – Esmeraldas

Ibarra – Tulcán