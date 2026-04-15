Nuevas reglas para llevar power banks y evitar problemas en los aeropuertos de Ecuador

La Dirección General de Aviación Civil actualizó las normas sobre baterías portátiles

Desde el 27 de marzo de 2026 entraron en vigencia nuevas disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas, especialmente baterías de litio y power banks (baterías portátiles).

Estas medidas buscan evitar riesgos como sobrecalentamientos o incendios dentro del avión, un problema que puede poner en peligro a todos los pasajeros.

Reglas clave para llevar tu power bank

Los bancos de energía, también conocidos como power banks, tienen condiciones claras que debes seguir al momento de viajar.

Primero, solo pueden ir en el equipaje de mano. Está prohibido llevarlos en la maleta que va en bodega.

Además, hay límites importantes: no puedes llevar más de dos power banks por persona, y deben tener una capacidad máxima de 100 Wh.

Si tu batería supera los 100 Wh (hasta 160 Wh), necesitarás una autorización previa de la aerolínea antes de viajar.

¡Toma nota! Solo puedes llevarlo en el equipaje de mano

Prohibido llevarlos en maleta de bodega

No puedes llevar más de dos baterías portátiles

Si tu power banks supera los 100 Wh (hasta los 160 Wh) necesitas autorización.

Errores que debes evitar en el avión

Uno de los puntos más importantes es que no debes usar ni cargar estos dispositivos durante el vuelo. Esto incluye evitar conectar el power bank para cargar tu celular u otros equipos.

También es obligatorio protegerlos para evitar cortocircuitos. Puedes hacerlo guardándolos en su empaque original o cubriendo los contactos con cinta.

Otra recomendación clave es llevar cada batería en una funda o bolsa separada. Esto reduce el riesgo de accidentes durante el viaje.

Si no cumples estas reglas, podrías enfrentar problemas en controles de seguridad o incluso perder tus dispositivos.

Las autoridades insisten en que estas medidas no son opcionales. Son parte de un esfuerzo para mejorar la seguridad en los vuelos y evitar incidentes dentro de las aeronaves.

Antes de viajar, lo mejor es revisar las normas actualizadas y preparar tu equipaje con anticipación.