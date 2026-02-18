Fechas de cierres programados en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito durante el 2026

Cierres programados en Aeropuerto de Quito durante el 2026

La Corporación Quiport, que administra el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, informó las fechas de cierre de la terminal aérea por trabajos de mantenimiento preventivo en la pista.

La entidad señaló que se escogió los días sábados para efectuar los trabajos de mantenimiento, debido a que son los días que existe una menor cantidad de operaciones aéreas.

Mientras duren estos trabajos las operaciones aéreas estarán suspendidas en el siguiente horario:

Desde las 02:00 hasta las 14:00

Sábado 11 de abril

Sábados 9, 16 y 30 de mayo

Sábado 6 de junio

Sábados 5, 12 y 26 de septiembre

Sábado 3 de octubre

Desde las 6:00 hasta las 14:00

Sábado 17 de octubre

Además, Quiport señaló que dentro de la planificación no se consideraron cierres en la pista durante los meses de julio y agosto para no afectar la temporada alta de verano.

La programación de cierres fue coordinada con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) e informada a las aerolíneas que operan en la terminal aérea.