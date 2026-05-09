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Ecuador

Aunque Gobierno dijo que activó protocolos, usuarios reportan que no hay gasolina extra

La mañana del 9 de mayo de 2026, usuarios reportaron largas filas en estaciones de servicio debido a la escasez de gasolina extra. 

Se registran largas filas de autos en gasolineras de Quito debido a la falta de extra

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Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

09 may 2026 - 11:34

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La mañana del 9 de mayo de 2026, usuarios reportaron escasez de gasolina extra en diferentes estaciones de servicio de Quito. 

En las avenidas Naciones Unidas y 10 de agosto, al norte de la capital, se evidenció una larga fila de autos esperando abastecerse del servicio. 

En una gasolinera de la América y Villalengua sucedió el mismo problema. En el lugar uno de los despachadores aseguró que "están a la cola porque todo mundo está sin extra". 

Gobierno dijo que cubrirá la demanda de la ciudadanía 

El escenario se repitió en la Mariscal Sucre, donde usuarios captaron una extensa fila de vehículos esperando por la gasolina. 

La tarde de ayer, 8 de mayo de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa emitió un comunicado asegurando que se están activando protocolos y tomando medidas para garantizar la demanda de gasolina para la ciudadanía. 

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