¡Alta radiación! Este es el pronóstico del clima para este sábado 23 de agosto en Ecuador

Por los altos niveles de radiación las autoridades recomiendan no exponerse al sol entre 10:00 y 15:00.

Este sábado 23 de agosto de 2025 se prevén niveles de radiación altos en Ecuador, según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Aunque hay probabilidad de lluvia y llovizna ocasional en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo, el resto de la región Costa tendrá altos niveles de radiación.

Sin embargo, no se descarta que el día transcurra con un cielo nublado y parcialmente nublado. De acuerdo con el último informe del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen), en agosto se esperan lluvias ocasionales en el Litoral ecuatoriano.

En esa región se estiman temperaturas aproximadas entre 19°C y 29°C.

Mientras que en la región Sierra se prevé un cielo parcialmente nublado con lloviznas. Aun así, hay alerta por el alto nivel de radiación y las autoridades recomiendan tomar medidas de protección.

La temperatura prevista en la Sierra va de 6°C a 23.5°C.

En la región amazónica se prevén lloviznas y lluvias en varios sectores y una temperatura entre 17°C y 30°C.