Protesta en Cuenca termina en disturbios la noche del jueves 25 de septiembre del 2025

Decenas de personas se concentraron en la Gobernación de Azuay.

Un grupo de personas se concentró frente a la Gobernación del Azuay, en el centro histórico de Cuenca, la noche del jueves 25 de septiembre del 2025. La protesta terminó en disturbios.

Los manifestantes y miembros de la Policía Nacional protagonizaron incidentes. En videos difundido en redes sociales se observa a un grupo de personas sentadas en la calle con banderas y carteles.

"Esto no es poder, es resistencia", gritaban las personas en la manifestación. Segundos después, los uniformados intentaron dispersarlos utilizando la fuerza. Entre empujones, forcejeos y golpes, los protestantes fueron saliendo del lugar, mientras policías motorizados se acercaban.

En uno de los clips se observa a policías pateando, arrastrando y lanzando al piso a jóvenes. Mientras que otro se observa como personas son rodeadas por policías y llevados hasta el parqueadero de la Gobernación.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció represión en redes sociales. Mientras que la Policía Nacional no se ha pronunciado, hasta las 21:45, sobre este hecho.

Ecuador vive su cuarto día de paro nacional. Imbabura se ha consolidado como el epicentro de las protestas. Sin embargo, en otras zonas se han reportado disturbios con la Policía, como en Quito y Cuenca.

Este jueves se registró una protesta en Ibarra para rechazar las detenciones en los actos del lunes 22 de septiembre del 2025, que el Gobierno de Ecuador catalogó de "terroristas". Entre los detenidos están personas acusadas de atacar el destacamento policíal de Otavalo.

Durante los cuatro días, según datos del Ministerio del Interior, 85 personas han sido detenidas en el marco de las manifestaciones.