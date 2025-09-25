Reportan desabastecimiento de combustible en Imbabura en el cuarto día de paro nacional

Las gasolineras de Ibarra amaneciaron cerradas por falta de combustible.

Ciudadanía reportó desabastecimiento de combustible en las gasolineras de Ibarra, provincia de Imbabura este jueves 25 de septiembre de 2025, cuarto día de paro nacional.

Las estaciones de servicio han sido cerradas y varias se encuentran acordonadas con cinta amarilla de Peligro.

Un equipo de Teleamazonas recorrió gasolineras desde el sur de la ciudad de Ibarra hasta el centro y el panorama se repetía.

Hasta el miércoles en la ciudad se vendía solo gasolina Súper ante la falta de Extra y Ecopaís. Pero este jueves se terminaron las reservas.

Jeferson Reina caminó por las calles de Ibarra empujando su motocicleta en busca de gasolina. No tuvo suerte.

"Lamentablemente no hay gasolina, ni Súper, ni Extra. Es algo con lo que estamos inconformes porque es nuestro medio de transporte", dijo a Teleamazonas.

La ciudadanía reportó que taxis y buses "van mermando" por la falta de combustible. Diego Martínez aseguró que ha buscado sin éxito gasolina "en todo lado".

Imbabura, epicentro de las protestas, mantiene alrededor de 14 cierres en las principales vías.