Colombianos exigen respeto a la libertad de prensa en un homenaje a periodista asesinado

Imagen que muestra un altar con fotografías del periodista asesinado, Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital El Confidente, durante un homenaje, en Medellín

Decenas de personas exigieron respeto a la libertad de prensa en un homenaje en Medellín al periodista Mateo Pérez Rueda, quien fue asesinado en Antioquia, presuntamente por grupos armados ilegales.

"Hay que brindar garantías y protección a quienes ejercen el periodismo y sostienen el derecho de las comunidades de estar bien informadas", aseguró uno de los asistentes durante el acto en la Plaza de la Libertad, en Medellín.

Se emitieron mensajes de protesta

Una bandera de Colombia y otra de Antioquia acompañaron el homenaje en el que se prendieron velas y se leyeron mensajes de protesta por el crimen en contra del periodista, de 25 años, director de la revista digital local El Confidente.

"Los periodistas, comunicadores, reporteros gráficos y medios de comunicación nos unimos en una sola voz para rechazar cualquier acto de violencia, intimidación o amenaza contra el ejercicio periodístico", dijeron en un comunicado.