Joven cuenta su versión tras detención en el toque de queda

Joven cuenta su versión en video en TikTok por detención en toque de queda

En el video relata cómo ocurrió el operativo y qué pasó tras ser retenido por la Policía durante el inicio del toque de queda en Quito.

Un joven fue retenido la noche del domingo 3 de mayo, pasadas las 23:00, en medio del toque de queda dispuesto por el Gobierno en Ecuador. La medida rige hasta el 18 de mayo.

Relato difundido en redes sociales

El joven publicó un video en TikTok donde explica su versión de lo ocurrido. Según su testimonio, decidió contar los hechos tras su liberación.

En el video, asegura que salía de comprar comida cuando intentó esquivar un operativo policial. Esto derivó en una breve persecución que terminó con su detención.

El joven indicó que tras ser detenido fue llevado junto cerca de siete personas retenidas durante el operativo. Señaló que en ese momento no tenía claro el motivo específico de su detención.

Confusión sobre el toque de queda

Según su relato, estaba nervioso y confundió el inicio del toque de queda. Aseguró que conocía la disposición, pero no identificó correctamente el día en que entraba en vigencia.

Minutos después, el joven fue liberado por las autoridades tras recibir advertencias sobre el cumplimiento de la restricción de movilidad.

Agredece a los agentes

En su testimonio, explicó cómo vivió el momento de la detención y el procedimiento posterior, que incluyó el traslado y la espera junto a otras personas.

Al finalizar su relato, el joven agradeció el trato recibido por parte de la Policía Nacional del Ecuador durante el procedimiento.