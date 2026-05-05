Transportistas de Quito suspenden medida de restricción nocturna

Reunión con Concejales de los transportistas que racionalizaron sus frecuencias de recorridos en la ciudad de Quito.

El servicio de transporte urbano en Quito será en horario normal la noche de este martes 5 de mayo del 2025. Los dirigentes anunciaron que ofrecerán el servicio hasta las 22:00 por pedido de dirigentes barriales.

"Hemos recibido comunicaciones de dirigentes barriales y los compañeros han decidido terminar la operación normal del servicio de transporte", indicó Jorge Yánez, dirigente de los transportistas.

Sin embargo, dijo que la medida de operar desde las 08:00 se mantendrá a lo largo de la semana, como una forma de presión para que el Municipio de Quito incremente el costo de los pasajes, o entregue una subvención debido a la eliminación del subsidio al diésel.

Piden diálogo directo con el alcalde Pabel Muñoz

Tras una reunión con el concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad del Municipio de Quito, los representantes del gremio de transporte piden un diálogo directo con el alcalde Pabel Muñoz.

Yánez indicó que tras la medida de suspensión del servicio la mañana de este martes, están a la espera de que el Municipio de Quito entregue una hoja de ruta para definir una tarifa técnica de al menos 0,45 dólares.

Asimismo, dijo que esperan reunirse con el alcalde Muñoz lo más pronto posible para buscar una solución al sistema de transporte.