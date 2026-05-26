Mathy tiene tres años y necesita ayuda para un transplante de médula

Mathy Vallejo tiene 3 años y necesita una cirugía de transplante medular.

Mathy tiene tres años y padece anemia medular. Para tratarla necesita una cirugía de trasplante valorada en aproximadamente 300 000 dólares.

Su padre, Joshua Vallejo, explicó que el pequeño no puede hacer ejercicio físico, ni levantarse de la cama.

"Un niño no entiende por qué no puede jugar o volver a su escuela", lamentó Vallejo.

Los padres de Mathy notaron que su hijo estaba enfermo cuando empezó a llegar con moretones de la escuela sin ninguna razón.

El pequeño Mathy necesita una cirugía de transplante de médula ósea para salvar su vida.

Para cubrir los gastos, la familia impulsó la campaña '300 mil por 1', en la que buscan que 300 000 personas donen un dólar para salvarle la vida al pequeño.

Sus padres están recibiendo ayuda a través de una cuenta de banco y toda la información para hacerlo está disponible en las redes sociales 'JuntosPorMathy'.

La cirugía podría realizarse en Colombia o en España, según la valoración médica que reciba en el país.

Lo cierto es que Mathy necesita el transplante en los próximos tres meses.