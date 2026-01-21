Ley que fortalece educación técnica y valida experiencia profesional va a segundo debate

Ley que impulsa la educación técnica, tecnológica y la formación dual, bajo el enfoque de “aprender haciendo”, obtiene ocho votos en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa para su segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión, destacó que el informe que pasará al Pleno es el resultado de 26 comparecencias y 13 sesiones de trabajo, con aportes de instituciones públicas, academia, institutos técnicos, universidades y el sector productivo.

Además, señaló que el informe introduce definiciones claras sobre formación dual, establece la figura de las entidades receptoras formadoras (empresas) y reconoce los aprendizajes previos.

Entre sus principales innovaciones constan la homologación del bachillerato técnico, cursos y certificaciones por competencias hacia carreras de nivel superior, así como la validación de la experiencia profesional para el acceso a carreras técnicas, tecnológicas y duales.

El informe incorpora, además, incentivos para docentes, acciones afirmativas de inclusión para mujeres, personas con discapacidad, jóvenes de zonas rurales y grupos vulnerables, y refuerza el principio de gratuidad de la educación, ampliándola a una segunda carrera dentro de una trayectoria tecnológica sucesiva en instituciones públicas.

La normativa también impulsa la implementación de un Registro Nacional de Formación Dual, seguros contra accidentes para estudiantes y líneas de crédito preferente para institutos que apuesten por este modelo educativo.

El informe aprobado será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen para su difusión, debate y aprobación en el Pleno del Parlamento.