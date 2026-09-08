Pruebas PISA: 8 de cada 10 estudiantes en Ecuador no alcanzan el nivel básico en matemáticas y lectura

Las pruebas PISA 2025 muestran que Ecuador retrocedió en matemáticas y lectura frente a los resultados de 2017.

Los estudiantes ecuatorianos obtuvieron en 2025 resultados más bajos en matemáticas y lectura que en 2017, según las nuevas pruebas PISA. En ciencias, en cambio, el desempeño se mantuvo prácticamente igual.

La evaluación, realizada a jóvenes de 15 años, muestra además una realidad preocupante, solo 2 de cada 10 estudiantes en Ecuador alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas y en lectura.

8 de cada 10 no alcanzan el nivel básico en matemáticas

Ese nivel mide si un estudiante puede aplicar lo aprendido a situaciones sencillas de la vida cotidiana, como comparar dos rutas o convertir precios de una moneda a otra.

En lectura, solo el 38% alcanzó el nivel mínimo, mientras que en ciencias lo consiguió el 40%. Ecuador se ubicó por debajo del promedio de los países de la OCDE en las tres áreas.

Ecuador registró un menor rendimiento en matemáticas en las Pruebas PISA 2025. Pruebas PISA

Más estudiantes vulnerables llegaron a las aulas

Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala un dato importante para entender el retroceso. En los últimos años aumentó el acceso a la educación secundaria de jóvenes de poblaciones históricamente marginadas , por lo que ahora también están representados en la evaluación.

De hecho, la organización considera que, al tomar en cuenta esta ampliación de la cobertura educativa, los resultados muestran un panorama más positivo.

En Ecuador, solo el 20% de los estudiantes de 15 años alcanzaron el nivel mínimo de competencia en matemáticas en las pruebas PISA 2025. Ministerio de Educación

¿Qué pasa dentro de las escuelas?

Los problemas no están únicamente en las calificaciones. Los resultados de PISA también muestran dificultades relacionadas con los recursos y el entorno en el que estudian los adolescentes.

En PISA 2025 participaron 9 128 estudiantes de 266 instituciones de Ecuador, que representan a cerca de 267 900 jóvenes de 15 años .

La evaluación deja un desafío para el país, mejorar las habilidades que permiten a los estudiantes comprender, razonar y aplicar lo aprendido fuera del aula.