Bomberos controlan incendio por quema de desechos en El Panecillo

Una columna de humo se visulaizó en el sector El Panecillo este martes 8 de septiembre

Una columna de humo causó alarma, la mañana de este martes 8 de septiembre de 2026, en el sector de El Panecillo, en Quito, donde se registró un incendio provocado por la quema de desechos.

El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al lugar para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara hacia las viviendas.

El organismo de socorro informó que tras la intervención de los equipos de emergencia, la quema de desechos fue controlada.

Luego de extinguir las llamas, los bomberos iniciaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego se reactive.

La emergencia ocurrió en la avenida Velasco Ibarra, en las inmediaciones de El Panecillo.

¿Multa por realizar quemas o incendios forestales?

El Cuerpo de Bomberos recordó a la ciudadanía que realizar quemas o provocar incendios forestales está prohibido y puede generar sanciones económicas.

Las multas pueden alcanzar los USD 36 000, dependiendo de las circunstancias y la infracción cometida.

El incidente en El Panecillo se produjo un día después de otros dos incendios relacionados con la quema de desechos registrados en Quito.

Las emergencias anteriores ocurrieron en los sectores de La Gasca y Guápulo, donde también fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.