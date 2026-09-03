Becas 'Talento Joven': 3 200 universitarios podrán recibir USD 569,23; ¿cómo postularse?

El programa 'Talento Joven' beneficiará a 3.200 estudiantes de universidades y escuelas politécnicas públicas del país.

El Ministerio de Educación presentó el programa de Becas Nacionales de Tercer Nivel 'Talento Joven'. Esta iniciativa busca beneficiar a 3 200 estudiantes de universidades y escuelas politécnicas públicas del país.

El programa tiene como objetivo "contribuir a la permanencia y culminación de los estudios superiores, brindando apoyo económico a estudiantes que requieren fortalecer sus condiciones de manutención para continuar con su formación profesional".

Cada persona beneficiaria recibirá USD 569,23 por una sola vez, correspondientes a un período académico de 2026. Estos recursos podrán destinarse a gastos de alimentación, vivienda, servicios básicos y transporte interno.

“Queremos que ningún joven tenga que abandonar sus estudios por una dificultad económica. Con 'Talento Joven' estamos generando oportunidades para que nuestros estudiantes permanezcan en las aulas, culminen sus carreras y puedan construir el futuro que sueñan”, señaló Gilda Alcívar , ministra de Educación.

Postulaciones abiertas del 3 al 13 de septiembre

Las postulaciones estarán habilitadas del 3 al 13 de septiembre de 2026, a través de www.educacion.gob.ec.

En este portal, las personas interesadas podrán consultar las bases del programa, conocer los requisitos y completar su postulación.

Para participar, los postulantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar cursando una carrera de tercer nivel de grado en una universidad o escuela politécnica pública del país.

de en una o escuela politécnica pública del país. No contar con un título académico del mismo nivel de formación.

El Ministerio de Educación dijo que este programa 'Talento Joven' "incorpora mecanismos para priorizar a estudiantes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad". Entre los grupos considerados se encuentran: