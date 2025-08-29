Radiación ultravioleta entre alta y extremadamente alta en la región Sierra de Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé radiación extremadamente alta en Quito

Las provincias de Pichincha, Imbabura y Loja registrarán índices de radiación extremadamente altos, en una escala de 11 y 12, este viernes 29 de agosto del 2025.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió a la ciudadanía que este viernes el país vivirá un intenso calor y pidió tomar precauciones.

La región Sierra serpa la que registre más impacto de radiación y las provincias del centro como Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar Chimborazo, Cañar y Azuay tendrán un nivel "muy alto" que se ubica en una escala de 8 y 10, indicó el organismo.

A esta escala se suma la provincia del norte de la sierra, Cañar y la insular, Galápagos.

El resto del Ecuador tendrá una radiación "alta" con escala de 6 y 7, según el Inamhi.

El organismo pidió a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en áreas con niveles de radiación altos y extremadamente altos.

Las recomendaciones generales, para quienes se expongan al sol son: