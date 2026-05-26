Hallan cabezas de cerdos silvestres y rescatan animales vivos en operativos en Ecuador

Hallan cabezas de cerdos silvestres y rescatan 15 animales vivos en operativos de control de vida silvestre en las provincias de Sucumbíos, Bolívar y Esmeraldas.

Las acciones estuvieron a cargo de técnicos del programa de control del patrimonio forestal y uso de vida silvestre, junto con la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad de Protección del Medio Ambiente.

Animales retenidos en Bolívar

En la provincia de Bolívar se retuvieron ocho animales vivos. Entre ellos había cinco tortugas charapas pequeñas, dos tortugas tapa-rabo de la costa y un perico caretirrojo.

Además de los animales vivos, las autoridades encontraron tres elementos vinculados a fauna silvestre: una cabeza de corzuela roja americana, una especie de ciervo pequeño que habita Sudamérica, y dos cabezas de pecarí de labio blanco, un mamífero con apariencia similar a un jabalí.

Rescate de aves en Sucumbíos

En Sucumbíos se retuvieron cuatro aves silvestres:

Dos amazonas alinaranja.

Dos guacamayos frenticastaño.

Operativo también en Esmeraldas

Mientras tanto, en Esmeraldas las autoridades hallaron dos amazonas festiva y un guacamayo frenticastaño durante los controles.

Todos los ejemplares retenidos fueron trasladados a centros de conservación donde reciben evaluación y cuidados de veterinarios especializados en fauna silvestre.

Procesos sancionatorios en marcha

Las autoridades informaron que se iniciaron procedimientos administrativos contra las personas involucradas en estos casos.

Las autoridades recordaron que la tenencia, transporte y comercialización ilegal de animales silvestres puede ser sancionada con penas de uno a tres años de prisión, según la normativa ecuatoriana.