Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ambiente

Hallan cabezas de cerdos silvestres y rescatan animales vivos en operativos en Ecuador

Tortugas, loros y guacamayos fueron retenidos durante varios operativos de control en distintas zonas del país. 

Los animales permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Ministerio de Ambiente

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

26 may 2026 - 11:21

Unirse a Whatsapp

Hallan cabezas de cerdos silvestres y rescatan 15 animales vivos en operativos de control de vida silvestre en las provincias de Sucumbíos, Bolívar y Esmeraldas.

Las acciones estuvieron a cargo de técnicos del programa de control del patrimonio forestal y uso de vida silvestre, junto con la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad de Protección del Medio Ambiente. 

Animales retenidos en Bolívar

En la provincia de Bolívar se retuvieron ocho animales vivos. Entre ellos había cinco tortugas charapas pequeñas, dos tortugas tapa-rabo de la costa y un perico caretirrojo.

Además de los animales vivos, las autoridades encontraron tres elementos vinculados a fauna silvestre: una cabeza de corzuela roja americana, una especie de ciervo pequeño que habita Sudamérica, y dos cabezas de pecarí de labio blanco, un mamífero con apariencia similar a un jabalí.

Rescate de aves en Sucumbíos

En Sucumbíos se retuvieron cuatro aves silvestres

  • Dos amazonas alinaranja.
  • Dos guacamayos frenticastaño.

Operativo también en Esmeraldas

Mientras tanto, en Esmeraldas las autoridades hallaron dos amazonas festiva y un guacamayo frenticastaño durante los controles. 

Todos los ejemplares retenidos fueron trasladados a centros de conservación donde reciben evaluación y cuidados de veterinarios especializados en fauna silvestre.

Procesos sancionatorios en marcha

Las autoridades informaron que se iniciaron procedimientos administrativos contra las personas involucradas en estos casos.

Las autoridades recordaron que la tenencia, transporte y comercialización ilegal de animales silvestres puede ser sancionada con penas de uno a tres años de prisión, según la normativa ecuatoriana.

Un total de 15 individuos vivos fueron retenidos

Ministerio de Ambiente

Cinco tortugas Charapas pequeñas y dos Tortugas tapa-rabo de la costa entre el decomiso

Ministerio de Ambiente

Una cabeza de Corzuela roja americana y dos cabezas de Pecarí de labio blanco.

Ministerio de Ambiente

Dos Amazonas alinaranja y dos Guacamayos frenticastaño en Sucumbíos

Ministerio de Ambiente

Dos Amazonas festiva y un Guacamayo frenticastaño en Esmeraldas.

Ministerio de Ambiente

Todos individuos retenidos permanecen en un medio de conservación.

Ministerio de Ambiente

Te puede interesar