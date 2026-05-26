Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Entretenimiento

Romeo Santos y Prince Royce cantarán también en Guayaquil

Los fanáticos de la bachata en Guayaquil ya tienen fecha para uno de los conciertos más esperados del año: “Mejor tarde que nunca”.

El esperado concierto de bachata de Romeo Santos m y Prince Royce también incluye a Guayaquil

IG/ Romeo Santos

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

26 may 2026 - 10:01

Unirse a Whatsapp

Guayaquil se suma a la gira de los bachateros Romeo Santos y Prince Royce que confirmaron una nueva presentación en Ecuador como parte de su gira “Mejor tarde que nunca”.

Los artistas habían anunciado inicialmente un concierto en Quito para el próximo 26 de septiembre de 2026. Sin embargo, ahora incluyeron una segunda fecha en el país.

Concierto será en septiembre

Romeo Santos y Prince Royce se presentarán el jueves 24 de septiembre en el Estadio Modelo Alberto Spencer, donde compartirán escenario en un espectáculo conjunto.

La gira reúne a dos de los máximos exponentes de la bachata contemporánea. El show promete un recorrido por los temas más conocidos de ambos artistas y nuevas interpretaciones en vivo.

Según la producción del evento, el concierto combinará música, efectos visuales y una puesta en escena diseñada para que ambos intérpretes permanezcan en escena durante gran parte de la presentación.

Preventa de entradas inicia el 29 de mayo

La preventa estará disponible desde el 29 de mayo hasta el 1 de junio.

Localidad Precio
Propuesta Indecente Box USD 199
Dardos Platinum USD 129
Eres Mía Fan Zone USD 99
Tribuna USD 65
Preferencia USD 45
General USD 35
Vista reducida USD 29

Venta al público general

Las entradas podrán adquirirse con todas las formas de pago desde el 2 de junio a través de Feel The Tickets y en puntos de venta físicos autorizados.

Te puede interesar