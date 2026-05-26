Romeo Santos y Prince Royce cantarán también en Guayaquil

El esperado concierto de bachata de Romeo Santos m y Prince Royce también incluye a Guayaquil

Guayaquil se suma a la gira de los bachateros Romeo Santos y Prince Royce que confirmaron una nueva presentación en Ecuador como parte de su gira “Mejor tarde que nunca”.

Los artistas habían anunciado inicialmente un concierto en Quito para el próximo 26 de septiembre de 2026. Sin embargo, ahora incluyeron una segunda fecha en el país.

Concierto será en septiembre

Romeo Santos y Prince Royce se presentarán el jueves 24 de septiembre en el Estadio Modelo Alberto Spencer, donde compartirán escenario en un espectáculo conjunto.

La gira reúne a dos de los máximos exponentes de la bachata contemporánea. El show promete un recorrido por los temas más conocidos de ambos artistas y nuevas interpretaciones en vivo.

Según la producción del evento, el concierto combinará música, efectos visuales y una puesta en escena diseñada para que ambos intérpretes permanezcan en escena durante gran parte de la presentación.

Preventa de entradas inicia el 29 de mayo

La preventa estará disponible desde el 29 de mayo hasta el 1 de junio.

Localidad Precio Propuesta Indecente Box USD 199 Dardos Platinum USD 129 Eres Mía Fan Zone USD 99 Tribuna USD 65 Preferencia USD 45 General USD 35 Vista reducida USD 29

Venta al público general

Las entradas podrán adquirirse con todas las formas de pago desde el 2 de junio a través de Feel The Tickets y en puntos de venta físicos autorizados.