Dennis Logroño lleva tres semanas desparecido en Quito

Dennis Stalin Logroño Ortega, de 35 años, lleva más de tres semanas desaparecido en Quito.

Según información policial, fue visto por última vez el 1 de mayo de 2026 en el sector de Guamaní, al sur de la capital.

Si tiene información comuníquese con la Policía

Logroño tiene ojos color café, cabello negro, mide 1,70 metros y pesa aproximadamente 145 libras, según la página de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior.

"Si tienes información, comunícate al 1800 DELITO (335486)”, publicó la Policía Nacional en sus cuentas oficiales", publicó la Policía.