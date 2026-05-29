¡Cuidado con el Sol! Radiación UV extrema en Ecuador este viernes 29
El Inamhi advirtió que Ecuador soportará niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos este viernes 29 de mayo.
Varias provincias están bajo alerta por la intensidad del sol.
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Actualizado:
29 may 2026 - 09:13
Ecuador tendrá este viernes 29 de mayo un día con radiación ultravioleta "Muy Altos" o "Extremadamente Altos", según pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-(Inamhi).
El pronóstico meteorológico señala que los niveles de radiación ultravioleta afectarán a todas las regiones de Ecuador a través, según un mapa codificado por colores.
El documento clasifica la intensidad del sol desde niveles moderados hasta categorías extremadamente altas, las provincias con niveles extremadamente altos son:
- Pichincha
- Tungurahua
- Cimborazo
- Loja
- Esmeraldas
- Manabí
- Santa Elena
Por su parte, el resto de provincias tendrá un nivel "Muy Alto".
El instituto pide a la ciudadanía evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor peligro para mitigar posibles daños a la salud.
Escala del Índice de Radiación UV
El sistema de medición clasifica la intensidad de la radiación en cinco niveles, cada uno con recomendaciones de protección específicas:
- Bajo (1-2): Color verde.
- Moderado (3-5): Color amarillo. Requiere el uso de ropa de manga larga, gorra y gafas.
- Alto (6-7): Color naranja. Se suma el uso de paraguas y protector solar.
- Muy Alto (8-10): Color rojo. Los niveles de protección deben ser rigurosos.
- Extremadamente Alto (≥ 11): Color morado. Representa el nivel máximo de alerta.
Debido a la intensidad de la radiación, el INAMHI aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00 en todas las áreas donde los niveles sean "Muy Altos" o "Extremadamente Altos".
Para mitigar los riesgos a la salud, es fundamental el uso de implementos de protección como ropa adecuada, sombreros, gafas con protección UV, paraguas y la aplicación constante de protector solar.
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