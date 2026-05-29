Arcsa retira cerca de 10 000 cosméticos irregulares en el centro de Quito

Varios cosmeticos fueron decomisados en el Centro Histórico de Quito

9 037 procuctos de belleza e higiene personal fueron decomisados durante un opertaivo en el Centro Histórico de Quito.

Productos como shampoos en sachet y botella y otros artículos de cuidado personal fueron retirados de la venta debido a que no garantizaban seguridad, calidad ni trazabilidad para su comercialización.

La ciudadanía puede denunciar irregularidades

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) indicó que las inspecciones se realizaron tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la comercialización de productos cosméticos irregulares.

De acuerdo con Arcsa, los establecimeintos incumplían la normativa sanitaria, lo que representa un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

La entidad recurda a la ciudadanía que puede reportar la venta de productos irregulares por medio de la aplicación Arcsa Móvil, disponible en Play Store y Apple Store.