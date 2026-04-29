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Política

Ecuador e India fortalecen relaciones bilaterales con un acuerdo de cooperación

La canciller de Ecuador realiza un viaje oficial a India. En el segundo día se firmó un memorándum de entendimiento 

La Canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, con su homólogo de India.

Cancillería

Autor

Lizette Abril

Fecha de publicación

29 abr 2026 - 11:01

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La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, cumple una agenda oficial en India con una reunión de trabajo junto a su homólogo, Subrahmanyam Jaishankar.

 De acuerdo con la Cancillería, el viaje está enfocado en fortalecer la relación bilateral entre ambos países. 

Durante el encuentro, las autoridades abordaron áreas estratégicas de cooperación como:

  • Energía
  • Salud
  • Comercio 
  • Inversiones
  • Tecnología

Estos sectores forman parte de los ejes prioritarios para ampliar los vínculos económicos y técnicos entre Ecuador y India.

Acuerdo de financiamiento para proyectos sociales

Como resultado de la reunión, ambos países suscribieron un acuerdo de asistencia financiera destinado a Proyectos de Impacto Rápido.

La iniciativa contempla apoyo en áreas como educación, productividad y desarrollo social, con el objetivo de impulsar mejoras concretas en comunidades. Impulso a la cooperación internacional

El acercamiento se enmarca en la estrategia de política exterior de Ecuador para diversificar sus alianzas y fortalecer la cooperación con países de Asia.

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