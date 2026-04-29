Ecuador e India fortalecen relaciones bilaterales con un acuerdo de cooperación

La Canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, con su homólogo de India.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, cumple una agenda oficial en India con una reunión de trabajo junto a su homólogo, Subrahmanyam Jaishankar.

De acuerdo con la Cancillería, el viaje está enfocado en fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron áreas estratégicas de cooperación como:

Energía

Salud

Comercio

Inversiones

Tecnología

Estos sectores forman parte de los ejes prioritarios para ampliar los vínculos económicos y técnicos entre Ecuador y India.

Acuerdo de financiamiento para proyectos sociales

Como resultado de la reunión, ambos países suscribieron un acuerdo de asistencia financiera destinado a Proyectos de Impacto Rápido.

La iniciativa contempla apoyo en áreas como educación, productividad y desarrollo social, con el objetivo de impulsar mejoras concretas en comunidades. Impulso a la cooperación internacional

El acercamiento se enmarca en la estrategia de política exterior de Ecuador para diversificar sus alianzas y fortalecer la cooperación con países de Asia.