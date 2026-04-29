Ecuador e India fortalecen relaciones bilaterales con un acuerdo de cooperación
La canciller de Ecuador realiza un viaje oficial a India. En el segundo día se firmó un memorándum de entendimiento
La Canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, con su homólogo de India.
Cancillería
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 11:01
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, cumple una agenda oficial en India con una reunión de trabajo junto a su homólogo, Subrahmanyam Jaishankar.
De acuerdo con la Cancillería, el viaje está enfocado en fortalecer la relación bilateral entre ambos países.
Durante el encuentro, las autoridades abordaron áreas estratégicas de cooperación como:
- Energía
- Salud
- Comercio
- Inversiones
- Tecnología
Estos sectores forman parte de los ejes prioritarios para ampliar los vínculos económicos y técnicos entre Ecuador y India.
Acuerdo de financiamiento para proyectos sociales
Como resultado de la reunión, ambos países suscribieron un acuerdo de asistencia financiera destinado a Proyectos de Impacto Rápido.
La iniciativa contempla apoyo en áreas como educación, productividad y desarrollo social, con el objetivo de impulsar mejoras concretas en comunidades. Impulso a la cooperación internacional
El acercamiento se enmarca en la estrategia de política exterior de Ecuador para diversificar sus alianzas y fortalecer la cooperación con países de Asia.
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