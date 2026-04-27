Detectan 1 300 productos, entre medicinas irregulares, en carpas afuera de hospital de Durán

Arcsa detecta almacenamiento irregular de insumos médicos en los alrededores de hospital en Durán, provincia del Guayas.

Insumos almacenados a la intemperie, presencia de animales en áreas de productos sanitarios y falta de refrigeración.

Esas fueron algunas de las irregularidades que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) detectó afuera de un hospital del Durán.

Durante el operativo, se detectaron en carpas improvisadas y en una farmacia cercana más de 1 300 productos:

317 medicamentos.

325 dispositivos médicos.

466 dispositivos médicos adicionales.

200 mascarillas sin registro sanitario.

Entre los artículos identificados constan medicamentos de uso hospitalario, como antibióticos, protectores gástricos y sueros.

También, dispositivos médicos como batas, catéteres y sondas.

Al término del operativo, Arcsa decomisó las 1 308 unidades encontradas.