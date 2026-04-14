Cuchilla de afeitar dentro del pan: Arcsa clausura dos panaderías en Quito

Consumidores encontraron una cuchilla de afeitar dentro de un pan,

Denuncias ciudadanas alertaron a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), sobre una cuchilla de afeitar dentro de un pan.

El alimento fue adquirido en una panadería del norte de Quito. Tras las inspecciones, locales ubicados en Carapungo y San Carlos fueron clausurados.

En las panaderías, se evidenció graves condiciones higiénicas que, según las autoridades, representan un serio riesgo para la salud de la población.

Se encontró cucarachas en aceite y cuchillas de afeitar

Entre las irregularidades se encontró presencia de plagas como cucarachas y materias primas contaminadas con gorgojos.

También se halló acumulación de suciedad, grasa y residuos de alimentos e infraestructura deteriorada con humedad, desprendimiento de pintura y falta de ventilación e iluminación.

"De manera alarmante, se evidenció un contenedor con aceite lleno de cucarachas muertas y objetos peligrosos como navajas de afeitar cerca de los equipos, lo que incrementa significativamente el riesgo para los consumidores", indico Arcsa.