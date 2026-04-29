Detienen a 22 monjes budistas con 112 kilos de presunta droga en el aeropuerto de Colombo

22 monjes budistas fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Colombo

Las autoridades de Sri Lanka detuvieron a 22 monjes budistas en el aeropuerto internacional de Colombo, tras encontrar en su equipaje un total de 112 kilogramos de presunta droga.

El grupo fue interceptado por agentes de la Policía a su llegada desde Tailandia, luego de que la Oficina de Narcóticos actuara con base en información confidencial.

Según el reporte oficial, cada uno de los detenidos transportaba cerca de cinco kilos de material vegetal sospechoso, oculto en dobles fondos de sus maletas.

El material estaba empaquetado en bolsas transparentes y, de acuerdo con reportes preliminares, correspondería a cannabis tipo Kush y hachís.

El valor estimado del cargamento supera los 3,6 millones de dólares.

Las primeras indagaciones apuntan a que la operación habría sido coordinada por tres monjes vinculados a un templo en las afueras de Colombo, quienes presuntamente reclutaron a otros participantes a través de redes sociales.

Los 22 detenidos fueron puestos en prisión preventiva por siete días, tras comparecer ante un tribunal en la ciudad de Negombo, mientras continúan las investigaciones.