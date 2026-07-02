4 razones motivaron pedido de Comisión de suspender plazos en el concurso de Fiscal

La Comisión Ciudadana de Selección se reunió el miércoles 1 de julio de 2026.

El proceso para designar al próximo Fiscal General del Estado enfrenta un nuevo obstáculo. La Comisión Ciudadana de Selección resolvió este 1 de julio de 2026 solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la suspensión de los términos y plazos del concurso.

La resolución, que fue aprobada con siete votos a favor y una abstención, se dio porque la Comisión asegura que el Cpccs no ha dado respuesta a oficios y requerimientos para continuar con el proceso de selección.

“Esta comisión ciudadana ha efectuado diversos requerimientos formales ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que son indispensables para garantizar la continuidad de la seguridad jurídica del proceso, los cuales no han sido atendidos por el Pleno”, dijo el vicepresidente de la Comisión, Eduardo Flores.

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Entonces, con siete votos a favor y una abstención se apoyó la moción de suspender los plazos y términos hasta que se atiendan los requerimientos planteados por la Comisión Ciudadana.

A las 10:30 de este jueves 2 de julio, el Cpccs convocó a una reunión de trabajo a la veeduría y a la Comisión Ciudadana para elaborar el informe respecto a la suspensión de términos y plazos del concurso.

Cuatro principales razones que paralizaron el concurso:

1. Falta de aprobación del informe de recalificación de méritos

El principal punto de conflicto es la falta de aprobación del informe de recalificación de méritos de los postulantes.

Desde el 9 de junio, el Cpccs no se ha pronunciado sobre el documento que recoge las recalificaciones solicitadas por los aspirantes al cargo de Fiscal General y por lo tanto no se puede continuar con las siguientes etapas del concurso.

El 12 de junio, cuando el Pleno del Consejo no logró reunir los votos necesarios para aprobar el informe de recalificación de méritos. Desde entonces, el tema no ha vuelto a ser tratado por el Pleno.

2. Falta de información sobre la conformación de un equipo de catedráticos

Según la Comisión Ciudadana, no se cumplió la solicitud de conocer cómo avanza la conformación del equipo de catedráticos a cargo de elaborar las preguntas de la prueba escrita. Es decir, no se ha remitido el meorando con los nombres de los docentes.

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3. Falta de asignación de recursos

Según el organismo, el Cpccs no ha atendido el pedido de asignación de recursos económicos necesarios para desarrollar las siguientes fases del proceso.

4. Falta de aprobación del cambio de cronograma

La Comisión Ciudadana de Selección ajustó el cronograma del concurso para Fiscal General, en donde consta que la designación está prevista para octubre 2026. Sin embargo, la actualización del cronograma no ha sido aprobado por el Pleno

“Desde que el Pleno decidió no atender nuestros requerimientos, este concurso se ha paralizado , a vista y paciencia de toda la ciudadanía.”, añadió Flores.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, Cynthia Jacho, manifestó que no se cuenta con "las condiciones administrativas, técnicas y jurídicas necesarias para poder continuar con el concurso de manera regular”.