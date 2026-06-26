CNE recibió 309 postulaciones de candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana

En las votaciones de noviembre de 2026 se elegirá también a los miembros del Cpccs.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió, este jueves 26 de junio de 2026, 309 postulaciones de candidaturas para conformar el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) 2027.

Como parte del calendario electoral, entre el 29 y 30 de junio se difundirá el listado de postulantes en la página web www.cne.gob.ec, junto con los formularios y la documentación de respaldo.

Distribución de postulaciones:

Hombres : 163

: 163 Mujeres : 106

: 106 Pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior: 40

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Entre el 1 y el 3 de julio, la ciudadanía podrá ingresar denuncias contra las postulaciones presentadas para el Cpccs.

La Comisión Verificadora analizará los expedientes para determinar el cumplimiento de requisitos y que los postulantes no incurran en inhabilidades.

El organismo electoral indicó que el listado final de candidatos calificados al Cpccs se publicará el 24 de septiembre de 2026.