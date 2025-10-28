Ecuador y Guardia Costera de EE.UU. incautan 10 toneladas de droga en aguas internacionales

Miembros de la fuerza del orden de Ecuador y guardia Costera incautaron droga.

Un operativo entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Policía Nacional de Ecuador terminó con la incautación de 10 toneladas de droga en aguas internacionales.

Así lo informó el Ministerio del Interior este martes 28 de octubre de 2025 a través de sus redes sociales.

Según el Ministerio, la operación se dio en aguas internacionales en coordinación con el Bloque de Seguridad, a través de la Policía Nacional.

El Ministerio apuntó que las investigaciones han determinado que "existe una modalidad de tráfico de drogas por vía marítima".

Tras la intervención de las fuerzas ecuatorianas, se estableció "la presunción de tráfico de drogas".

Allí intervino la Guardia Costera de Estados Unidos, ya que la embarcación que llevaba la droga se encontraba en aguas internacionales.

La droga tenía como objetivo otros "mercados de consumo", según las autoridades. No se ha informado si hay personas detenidas por este hecho.

Las 10 toneladas de droga llegará a Ecuador continental en las "próximas horas", añadió el Ministerio.

Por su parte el ministro del Interior, John Reimberg, escribió que "la coordinación internacional da resultados y nada nos va a detener".