Así se encuentran las vías en Ecuador este miércoles 15 de octubre
En el día 24 de el paro de la Conaie la red vial del Ecuador presenta algunas novedades con cierres y bloqueos.
Estado de la red vial en Ecuador este miércoles 15 de octubre
Actualizada:
15 oct 2025 - 07:32
Un reporte de videovigilancia del ECU 911 muestra el estado de las vías en Ecuador este miércoles 15 de octubre del 2025.
Tras 24 días de protestas de la Conaie el país presenta bloqueos en algunos sectores como la vía Cuenca - Girón - Pasaje que la madrugada de este miércoles reportó un cierre tras una explosión en un puente de la carretera.
El ECU 911 señaló que esta arteria vial está cerrada en el km 123 sector puente Molopongo (Puente con posible colapso). Las autoridades recomienda a usuarios tomar la vía alterna Uzhcurrumi.
La vía Paute - Guarumales – Méndez E-40, también registra cierres y está parcialmente habilitada en el Sector Sacre y en el km 61. Se recomienda conducir con precaución en el km 44, 105 y 107.
Otra de la vías con novedades es la Cuenca - Molleturo - Naranjal E-582 que está parcialmente habilitada en el km 53. Se recomienda conducir con precaución en el km 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99 Y 105.
En el centro del país las vías lucen despejadas según reportes del ECU 911:
Cierres en Pichincha
En la provincia de Pichincha se registran cierres a las 07:15 de este miércoles en las siguientes vías:
- Cajas - Tabacundo - Pedro Moncayo
- La Virgen - Loma Gorda - Tabacundo - Pedro Moncayo
- Cayambe - San Isidro del Cajas
- Cayambe - La Florencia
- Cayambe - San José de Ayora
- Rumicucho - Caspigasí - Calacalí
Bloqueos en Carchi
En el sector de Piquiucho manifestantes también cerraron la vía que úne a la localidad con el cantón Bolívar.
El ECU 911 señaló que por presencia de manifestantes en el sector Piquiucho y Cunquer hay bloueos. Las vías alternas son Bolívar - Espejo - Mira.
Cierres en Imbabura
En Imbabura permanecen bloqueadas las vías en varios puntos de la provincia por presencia de manifestantes.
- Zuleta - Rumipamba (vía a Ibarra - Olmedo - Cayambe)
- Cotacachi - Apuela - García Moreno
- Otavalo - Cotacachi
- San Roque - Otavalo
- Otavalo - González Suárez
- Eje vial rural: Pucahuaycu - San Antonio
