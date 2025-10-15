Así se encuentran las vías en Ecuador este miércoles 15 de octubre

Estado de la red vial en Ecuador este miércoles 15 de octubre

Un reporte de videovigilancia del ECU 911 muestra el estado de las vías en Ecuador este miércoles 15 de octubre del 2025.

Tras 24 días de protestas de la Conaie el país presenta bloqueos en algunos sectores como la vía Cuenca - Girón - Pasaje que la madrugada de este miércoles reportó un cierre tras una explosión en un puente de la carretera.

El ECU 911 señaló que esta arteria vial está cerrada en el km 123 sector puente Molopongo (Puente con posible colapso). Las autoridades recomienda a usuarios tomar la vía alterna Uzhcurrumi.

La vía Paute - Guarumales – Méndez E-40, también registra cierres y está parcialmente habilitada en el Sector Sacre y en el km 61. Se recomienda conducir con precaución en el km 44, 105 y 107.

Otra de la vías con novedades es la Cuenca - Molleturo - Naranjal E-582 que está parcialmente habilitada en el km 53. Se recomienda conducir con precaución en el km 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99 Y 105.

En el centro del país las vías lucen despejadas según reportes del ECU 911:

Cierres en Pichincha

En la provincia de Pichincha se registran cierres a las 07:15 de este miércoles en las siguientes vías:

Cajas - Tabacundo - Pedro Moncayo

La Virgen - Loma Gorda - Tabacundo - Pedro Moncayo

Cayambe - San Isidro del Cajas

Cayambe - La Florencia

Cayambe - San José de Ayora

Rumicucho - Caspigasí - Calacalí

Bloqueos en Carchi

En el sector de Piquiucho manifestantes también cerraron la vía que úne a la localidad con el cantón Bolívar.

El ECU 911 señaló que por presencia de manifestantes en el sector Piquiucho y Cunquer hay bloueos. Las vías alternas son Bolívar - Espejo - Mira.

Cierres en Imbabura

En Imbabura permanecen bloqueadas las vías en varios puntos de la provincia por presencia de manifestantes.