Puente afectado en vía Cuenca-Girón-Pasaje por un ataque con artefactos explosivos

El cierre de la vía Cuenca - Girón - Pasaje este miércoles 15 de octubre del 2025.

La vía Cuenca - Girón - Pasaje amaneció cerrada al paso vehicular este miércoles 15 de octubre de 2025. De acuerdo a las primeras informaciones, un artefacto que habría sido colocado en el puente en Mollopongo, a la altura del kilómetro 129, explotó en horas de la madrugada.

La Policía Nacional se desplegó al lugar, tras el reporte a través del Sistema del ECU 911. Por la supuesta explosión, un bus de transporte interprovincial resultó con daños y se recibió la alerta de una persona herida.

Mientras se realizan las tareas de investigación, el tránsito está siendo desviado por la vía a Uzhcurrumí. Todavía no ha existido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del Azuay sobre ese nuevo hecho violento.

Roberto Luque confirma ataque con explosivos

El Ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, se pronunció este miércoles 15 de octubre del 2025 sobre el ataque en el puente Mollopongo y compartió fotos en sus redes sociales.

Escribió un mensajes: "Lo que no han logrado con su llamado al paro, algunos están intentando conseguirlo a través del terrorismo. Además de la explosión de ayer en Guayaquil, hemos recibido reportes de explosivos colocados en puentes en la vía Guayaquil–Machala y Machala–Cuenca para interrumpir el tránsito", dijo.

Agregó un mensjae más: "estamos desplegados en los puntos, trabajando en una evaluación de daños para determinar el estado actual de estas estructuras. Los mantendremos informados".