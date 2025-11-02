Estado de las vías en Ecuador este domingo 2 de noviembre en el segundo día de feriado

Estado de las vías en Ecuador según reportes del ECU 911

Ecuador vive su segundo día de feriado nacional con el eje vial estatal sin novedades este domingo 2 de noviembre del 2025.

Desde las coordinaciones zonales del ECU 911, con corte de las 07:39, que monitorean la red vial estatal no se han reportado mayores novedades y las vías lucen despejadas para el tránsito de turistas.

Miles de personas han aprovechado los cuatro días de asueto nacional para movilizarse por el país a zonas turísticas y visitar a familiares.

Además, tras la medida de no cobrar los valores en los peajes administrados por el Estado el flujo vehicular es normal.

En la provincia del Azuay donde se espera la llegada de miles de turistas previo a la conmemoración de la Independencia de Cuenca las vías en su mayoría no presentan novedades a excepción de algunos kilómetros en la vía Cuenca - Gualaceo - Limón donde se pide conducir con precaución por deslizamientos en la vía, en el sector Ingamullo II en los km 6, 29, 39+500, 47, 54 y 57.

Vías habilitadas en Azuay

Vía Autopista Cuenca - Azoguez

Vía Cumbe - La Jarata - Oña

Vía Cuenca - Cañar - Alausí

Vía Zhud - Cochancay - El Triunfo

Vía Cuenca - Lumagpamba Gualaceo

En la misma provincia del Azuay hay cuatro vías que este domingo presentan novedad con su circulación parcialmente habilitada. Estas son:

Vía Paute - Guarumales – Méndez [E-40]: Parcialmente habilitada en el Sector Sacre y en el km 61. Conducir con precaución en el km 44, 105 y 107.

Vía Cuenca - Girón - Pasaje [E-59]: Parcialmente habilitada en el km 66, 112, 114, 118. Conducir con precaución en los km 72, 75, 80 y 123.

Vía Cuenca - Molleturo - Naranjal [E-582]: Parcialmente habilitada en el km 53. Conducir con precaución en el km 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99 Y 105.

Vía Cuenca | - Sigsig - Matanga [E-594]: Parcialmente habilitada en el sector El Calvario

En la provincia de Cotopaxi también se reportaron dos vías con cierres parciales producto de deslizamientos de tierra.

Estas son la Zumbahua - Latacunga que está parcialmente habilitada por hundimiento en el sector Saraugsha.

Además, en la parroquia Tingo, sector Tacajalo un deslizamiento de talud se presentó en los kilómetros 106 - 79 - 84 - 85.