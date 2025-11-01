Dos siniestros de tránsito en la vía Alóag - Unión del Toachi; tránsito controlado en la zona

La Prefectura de Pichincha alertó en sus redes sociales de dos siniestros de tránsito la tarde-noche de este sábado 1 de noviembre del 2025.

La entidad escribió en su cuenta de X que se reportaban dos siniestros de tránsito en los kilómetros 30 y 27 de la vía Alóag - Unión del Toachi.

Además, que en ambos sectores de la vía el tránsito vehicular permanece parcialmente habilitado, con un flujo controlado.

Se pidió a la ciudadanía que transita por esta vía hacerlo con precaución.

Desde horas de la tarde se alertó de presencia de una fuerte neblina en la zona lo que complicó el tránsito de personas que han tomado esta ruta en el primer día de asueto nacional y que buscan dirigirse a otras provincias para disfrutar del largo feriado.

Usuarios en redes sociales reportaron una elevada carga vehicular que demoraba los trayectos por mas de tres horas en tramos entre Alóag y Santo Domingo.

"Hace tres horas que salí de Alóag y no llego ni a Alluriquín del tráfico que hay. Aún estoy a 5km de ahí y 23 de Santo Domingo", se quejó un usuario identificado como Eduardo Febres Cordero en horas de la tarde de este sábado.