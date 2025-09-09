Registro Civil atenderá al público este sábado 13 y domingo 14 de septiembre; ¿por qué razón?

Las intermitencias del sistema causaron malestar y reclamos, pues las personas no pudieron acceder a servicios como la obtención de la cédula y el pasaporte.

El Registro Civil atenderá al público este sábado 13 y domingo 14 de septiembre del 2025, en compensación por las intermitencias del sistema informático.

Desde la mañana del lunes 8 de septiembre de 2025 se registran constantes intermitencias en la infraestructura tecnológica. Este hecho provocó malestar entre los usuarios.

La Dirección del Registro Civil indicó que el normal funcionamiento de los servicios se afectó “debido a un proceso de innovación, mejora y repotenciación que se desarrolla en la plataforma virtual”.

“Los equipos técnicos se activaron y están trabajando para superar este particular en el menor tiempo posible. Se garantiza que no se ha registrado ninguna vulneración a nuestros sistemas”, señaló la entidad.

Para suplir los requerimientos de los usuarios, el Registro Civil atenderá el sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2025, desde las 08:00 hasta las 19:00, en los 224 puntos de atención a escala nacional.

Validez de cédulas caducadas

A raiz de estas intermitencias en la plataforma informática, el Registro Civil informó que las cédulas caducadas serán válidas hasta el 30 de septiembre de 2025.

Pasos para cambiar el nombre en Ecuador

En la jornada de atención extendida, de este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se atenderá a las personas que tengan realizado el pago y tengan un turno agendado en esta semana para obtener cédulas y pasaportes

"Ellos podrán acercarse con sus documentos habilitantes para obtener su documento de viaje y de identidad. Los demás servicios se atenderán a todos los ciudadanos que así lo requieran", señaló el organismo.