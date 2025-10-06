El Registro Civil extiende el servicio de pasaportes sin turno del 13 al 24 de octubre del 2025

El pasaporte es un documento indispensable si se requiere viajar fuera del Ecuador

El Registro Civil extendió el servicio para emitir o renovar pasaportes en Ecuador sin turno del lunes 13 al viernes 24 de octubre del 2025, por disposición del presidente Daniel Noboa.

En esas fechas, los ciudadanos podrán acudir a cualquiera de las 27 agencias habilitadas, en 23 provincias del país desde las 08:00 hasta las 17:00 para obtener su documento de viaje.

No es la primera vez que se habilita el servicio de pasaportes sin turnos. La misma iniciativa también se ejecutó desde el 22 al 26 de septiembre pasado. En ese lapso se atendieron a más de 31 000 personas.

El pasaporte ecuatoriano abre las puertas a 94 países sin visa

Los interesados que se acerquen a las agencias habilitadas para el servicio de pasaportes deberán presentar el comprobante de pago, la cédula de identidad vigente, el pasaporte anterior (en caso de renovación y si se encuentra vigente).

En caso de pérdida o robo del pasaporte, también se debe llenar y presentar el Formulario de Documentos Extraviados disponible en: https://appsj.funcionjudicial.gob.ec/documentosExtraviados/publico/formulario.jsf

Si el pasaporte es para menores de edad, es indispensable la presencia del padre y la madre. En el caso de que los padres residan en Ecuador y uno de ellos no puede asistir, deberá presentar un poder notariado.

Sin embargo, si uno de los padres reside en el exterior deberá presentar, un poder consular. El documento debe incluir nombres completos y número de cédula del menor de edad.

¿Cuánto cuesta el pasaporte?

Los costos del servicio de pasaportes son:

Adultos y menores de edad 90 dólares.

y de edad Personas de la tercera edad 45 dólares.

Si la persona tiene una discapacidad mayor o igual al 30%, no tiene costo.

Los pagos se los puede realizar en la agencia virtual, en banca corresponsal, así como en la banca interna de las agencias del Registro Civil.

El Registro Civil aclaró que quienes tengan agendados turnos, posteriores al 24 de octubre, también pueden acercarse a las agencias habilitadas para adelantar su servicio.

En las agencias de Quito (Matriz); Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas), por ser puntos de impresión, la entrega del pasaporte se lo realiza el mismo día.

Mientras que en las otras 24 agencias restantes, la entrega se realizará en un plazo de hasta 8 días laborales. En lo que va del 2025, el Registro Civil ha emitido 442 550 pasaportes.