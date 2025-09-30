El Registro Civil emitió 31 000 pasaportes en una semana de atención sin turno en Ecuador

El Registro Civil del Ecuador emitió 31 061 pasaportes en 27 agencias de 23 provincias entre el 22 y el 26 de septiembre del 2025. Las agencias de Quito y Guayaquil emitieron 18 418 pasaporte. La entidad ha priorizado la rapidez del proceso y la cercanía del personal en la gestión de los documentos.

La entidad está enfocada en mejorar el tiempo de atención y el despacho de los clientes. Marlon Ayala, en la agencia de Babahoyo, fue uno de los beneficiarios. "Mi experiencia fue muy positiva, ya que pude hacer las cosas muy fáciles. Recomiendo mucho esta campaña porque es más rápida y efectiva", dijo.

El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, destacó la importancia de haber implementado la semana de atención sin turno que permitió agilitar la entrega de pasaportes. “Esto demuestra que cuando se gobierna con decisión y cercanía, los resultados se sienten en la vida diaria de la gente”, manifestó.

La entidad anunció que se buscarán mecanismos para continuar con el despacho de los pasaportes. Esto a pesar de que también aún se trabaja en solucionar el despacho de las cédulas de ciudadanía.