Ministro John Reimberg: 'la mayoría de la ciudad está tranquila, está en paz'

El ministro del Interior, John Reimberg indicó, previo a su ingreso a la sala del Ecu 911 en el parque del Itchimbía en el centro de Quito, un breve balance de la jornada de movilizaciones convocada por la Conaie este domingo 12 en Quito.

Reimberg dijo que sobrevoló varios sectores de Quito, y que "la mayoría de la ciudad está tranquila, está en paz".

"Hemos tenido dos puntos, que es el sector de La Villaflora y el sector de la 6 de Diciembre, donde se ha concentrado más o menos entre 150 y 200 manifestantes, que en los dos lugares han sido dispersados", dijo el ministro en declaraciones para Teleamazonas.

Confirmó que mientras sobrevolaba el sector de la 6 de Diciembre, en el parque El Ejido, los manifestantes "se pusieron un poco violentos, inclusive lanzaron voladores hacia los helicópteros en los que nos encontramos, así que Policía Nacional tuvo que actuar".

Reiteró que la orden para las fuerzas policiales y militares que patrullan la ciudad es mantener el orden, "vamos mantener la paz, en eso estamos trabajando como bloque de seguridad, está desplegado un gran personal de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas", sostuvo.