Manifestantes se congregaron en Guayaquil y Cuenca en sendas marchas sin novedad

Con banderas, carteles y arengas, varias organizaciones y movimientos sociales marcharon en contra del gobierno de Daniel Noboa.

Diversos colectivos feministas, estudiantiles, artísticos, campesinos, sindicales, barriales y de trabajadores se concentraron la mañana de este domingo 12 de octubre en el parque central de la ciudad de Cuenca.

Los manifestantes protestaron contra el gobierno de Daniel Noboa en la concentración denominada "Marcha Intercultural por la Resistencia y los Derechos".

La concentración inicio a las 10:00 en San Blas, desde donde los participantes marcharon hasta el Parque Calderón, en pleno centro histórico.

Con cantos y consignas como "¡En unidad el campo y la ciudad!", la marcha buscó visibilizar el descontento social frente al abandono del campo.

Además, rechazaron el aumento de los combustibles, la precarización laboral, la represión a la protesta y la pérdida de derechos fundamentales, que está viviendo el país según los marchantes.

Por su parte, en el centro de Guayaquil con banderas, carteles y arengas, varias organizaciones y movimientos sociales marcharon en contra del gobierno de Daniel Noboa.

La concentración se efectuó en el marco de la convocatoria nacional que hiciera la Conaie que lleva 21 días de paralización.