Arte y cultura se combinan en una agenda de feriado para Quito

Quito preparó una agenda de actividades por el feriado del 24 de Mayo.

La Secretaría de Cultura de Quito presentó una agenda de actividades para disfrutar el feriado por los 204 años de la Batalla de Pichincha.

Las actividades se realizarán en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo museos, casas barriales y parques.

Actividades destacadas para el 23 de mayo:

Cumbre Latinoamericana de Café Sostenible: un encuentro que reúne a expertos, productores y fanáticos del café para compartir experiencias. El evento se realizará en el Edificio Tenerife, ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Whymper.

Anónima, mediación corporal y sonora, participe de esta propuesta en el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista, de 18:30 a 19:30.

Nocturna en Cumandá: Se realizará en el Parque Urbano Cumandá, Podrá recorrer la ciudad y la quebrada en una caminata nocturna o aprender los secretos del dibujo. Será de 16:00 a 20:00. Tendrá acceso libre.

Actividades destacadas para el 24 de mayo:

Experiencias nocturnas y actividades familiares llegan a Yaku: el 23 y 24 de mayo participe de experiencias nocturnas, cine, recorridos barriales y actividades familiares sobre el patrimonio, la memoria y el agua. El valor de ingreso es de USD 9.

Recorridos Fantasmales, en el Centro de Arte Contemporáneo, a través de personajes inspirados en mitos y relatos que han circulado en el imaginario del barrio San Juan. El costo de las entradas en preventa es de USD 15.

Desfile Cultural ‘A paso de vencedores’: Habrá grupos culturales, bandas de paz e instituciones educativas en conmemoración de la Batalla de Pichincha. Se realizará en las calles Antonio Piedra y Pichincha, de 10:00 a 14:00.

Actividades destacadas para el 25 de mayo:

Recorridos teatralizados ‘Voces que liberan’: Se realizará en el Museo Alberto Mena Caamaño, en dos horarios: 11:00 y 15:00. Tendrá acceso libre.

Cine Comunitario por la vida y la seguridad: Se desarrollará en la cancha de uso múltiple de Nanegal centro, a dos cuadras del parque central, a las 10:00 y a las 13:00.

Cine de Autor, en la Casa cultural de Alangasí. Se proyectará una película de autor con enfoque inclusivo, de 18:00 a 20:00. Tendrá acceso libre.