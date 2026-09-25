Riesgos monitorea 5 incendios forestales activos en Ecuador y ríos desbordados en Esmeraldas

Gestión de Riesgos monitorea 5 incendios forestales activos y ríos desbordados en Esmeraldas la noche de este 25 de septiembre de 2026.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) emitió su reporte oficial con corte a las 20:00 de este viernes 25 de septiembre de 2026, registrando una doble emergencia ambiental en Ecuador.

Se trata de la persistencia de incendios forestales en el Austro y Carchi, a la par con el desbordamiento de ríos en la provincia de Esmeraldas.

Cinco incendios forestales activos

De acuerdo con el informe oficial, actualmente se registran 5 incendios forestales activos y 2 controlados en el territorio nacional:

Incendios activos

Tungurahua: Cantón Patate (sector Patate).

Cantón Patate (sector Patate). Azuay: Cantón Paute (parroquia Chicán); cantón Nabón (sectores Nabón y Cochapata).

Cantón Paute (parroquia Chicán); cantón Nabón (sectores Nabón y Cochapata). Carchi: Cantón Tulcán (parroquia Maldonado).

Incendios controlados

Carchi: Cantón Espejo (parroquia Goaltal).

Cantón Espejo (parroquia Goaltal). Pichincha: Cantón Mejía (parroquia Alóag).

Ríos desbordados en Esmeraldas y alerta en tres provincias

Paralelamente, el monitoreo del caudal de los cuerpos hídricos confirma el desbordamiento de ríos en la provincia de Esmeraldas, afectando principalmente a los cantones Eloy Alfaro y Telembí.

Ríos desbordados (Esmeraldas)

Río Pambil y Río Onzole (cantón Eloy Alfaro, recinto Capulí), y Río Cayapas (Telembí).

Asimismo, la entidad mantiene bajo observación 12 afluentes con tendencia a incrementar su nivel en tres provincias de la Costa:

Esmeraldas: Ríos Blanco y Quinindé (Quinindé), Río Esmeraldas (Majua) y Río Viche (Viche).

Ríos Blanco y Quinindé (Quinindé), Río Esmeraldas (Majua) y Río Viche (Viche). Guayas: Río Daule (Santa Lucía); Estero Poza de Cacao, Río Vinces, Río Avispa y Río Guachapelí (Salitre).

Río Daule (Santa Lucía); Estero Poza de Cacao, Río Vinces, Río Avispa y Río Guachapelí (Salitre). Los Ríos (registrado bajo El Oro en la infografía oficial): Río Catarama (Urdaneta), Río Puerto Bajaña (Buena Fe), Río Ventanas (Ventanas) y Río Quevedo (Quevedo).

La Secretaría de Gestión de Riesgos ratificó que mantiene a sus equipos desplegados en territorio para coordinar las acciones de respuesta inmediata junto a los cuerpos de bomberos y gobiernos locales.