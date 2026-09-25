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Ecuador

Riesgos monitorea 5 incendios forestales activos en Ecuador y ríos desbordados en Esmeraldas

Los cantones Eloy Alfaro y Telembí registran inundaciones por el desbordamiento de tres ríos, mientras los bomberos intentan controlar las llamas en cinco cantones de la Sierra.

Gestión de Riesgos monitorea 5 incendios forestales activos y ríos desbordados en Esmeraldas la noche de este 25 de septiembre de 2026.

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Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

25 sep 2026 - 20:34

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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) emitió su reporte oficial con corte a las 20:00 de este viernes 25 de septiembre de 2026, registrando una doble emergencia ambiental en Ecuador

Se trata de la persistencia de incendios forestales en el Austro y Carchi, a la par con el desbordamiento de ríos en la provincia de Esmeraldas. 

Cinco incendios forestales activos 

De acuerdo con el informe oficial, actualmente se registran 5 incendios forestales activos y 2 controlados en el territorio nacional:

Incendios activos

  • Tungurahua: Cantón Patate (sector Patate).
  • Azuay: Cantón Paute (parroquia Chicán); cantón Nabón (sectores Nabón y Cochapata).
  • Carchi: Cantón Tulcán (parroquia Maldonado).

Incendios controlados

  • Carchi: Cantón Espejo (parroquia Goaltal).
  • Pichincha: Cantón Mejía (parroquia Alóag). 

Ríos desbordados en Esmeraldas y alerta en tres provincias

Paralelamente, el monitoreo del caudal de los cuerpos hídricos confirma el desbordamiento de ríos en la provincia de Esmeraldas, afectando principalmente a los cantones Eloy Alfaro y Telembí.

Ríos desbordados (Esmeraldas)

  • Río Pambil y Río Onzole (cantón Eloy Alfaro, recinto Capulí), y Río Cayapas (Telembí).

Asimismo, la entidad mantiene bajo observación 12 afluentes con tendencia a incrementar su nivel en tres provincias de la Costa:

  • Esmeraldas: Ríos Blanco y Quinindé (Quinindé), Río Esmeraldas (Majua) y Río Viche (Viche).
  • Guayas: Río Daule (Santa Lucía); Estero Poza de Cacao, Río Vinces, Río Avispa y Río Guachapelí (Salitre).
  • Los Ríos (registrado bajo El Oro en la infografía oficial): Río Catarama (Urdaneta), Río Puerto Bajaña (Buena Fe), Río Ventanas (Ventanas) y Río Quevedo (Quevedo).

La Secretaría de Gestión de Riesgos ratificó que mantiene a sus equipos desplegados en territorio para coordinar las acciones de respuesta inmediata junto a los cuerpos de bomberos y gobiernos locales.

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