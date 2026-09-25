Lluvias fuertes y tormentas en Ecuador del 25 al 28 de septiembre; provincias bajo alerta del Inamhi

Alerta meteorológica: Lluvias intensas y tormentas golpearán a cinco provincias de la Costa

El Inamhi activó una alerta meteorológica por lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y posibles crecidas de ríos entre este viernes 25 y el lunes 28 de septiembre de 2026.

La alerta número 75 está activa desde las 15:00 de este viernes 25 de septiembre hasta las 10:00 del lunes 28 de septiembre.

Durante este periodo se prevén lluvias de distinta intensidad, con posibilidad de episodios fuertes y tormentas eléctricas en varias zonas del país.

Los períodos de mayor intensidad están previstos para la noche del viernes 25 y la madrugada del sábado 26, así como para la noche del domingo 27 y la madrugada del lunes 28.

La alerta contempla posibles crecidas de ríos y deslizamientos en zonas susceptibles.

Costa concentra las zonas con mayor lluvia

En la Región Litoral, las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad y frecuencia en:

Esmeraldas

Manabí

Santo Domingo de los Tsáchilas

Los Ríos

Guayas

En estas provincias también existe riesgo de acumulación de agua en sectores vulnerables.

En la Sierra, las lluvias de mayor intensidad se concentrarían principalmente al occidente de Imbabura y Pichincha.

Mientras tanto, en la Amazonía, las zonas con mayor presencia de precipitaciones serían Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

¿Qué efectos pueden provocar las lluvias?

El Inamhi advierte que las precipitaciones podrían generar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles.

También podrían registrarse afectaciones en las vías por agua estancada, caída de árboles y reducción de visibilidad debido a la niebla.

Durante las tormentas también existe posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte. Por ello, las condiciones podrían cambiar rápidamente en las zonas donde se presenten los eventos de mayor intensidad.