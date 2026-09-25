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Ecuador

Lluvias fuertes y tormentas en Ecuador del 25 al 28 de septiembre; provincias bajo alerta del Inamhi

Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos y Guayas concentran las zonas con mayor intensidad prevista.

Alerta meteorológica: Lluvias intensas y tormentas golpearán a cinco provincias de la Costa

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Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

25 sep 2026 - 16:40

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El Inamhi activó una alerta meteorológica por lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y posibles crecidas de ríos entre este viernes 25 y el lunes 28 de septiembre de 2026. 

La alerta número 75 está activa desde las 15:00 de este viernes 25 de septiembre hasta las 10:00 del lunes 28 de septiembre. 

Durante este periodo se prevén lluvias de distinta intensidad, con posibilidad de episodios fuertes y tormentas eléctricas en varias zonas del país.

Los períodos de mayor intensidad están previstos para la noche del viernes 25 y la madrugada del sábado 26, así como para la noche del domingo 27 y la madrugada del lunes 28

La alerta contempla posibles crecidas de ríos y deslizamientos en zonas susceptibles.

Costa concentra las zonas con mayor lluvia

En la Región Litoral, las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad y frecuencia en:

  • Esmeraldas 
  • Manabí 
  • Santo Domingo de los Tsáchilas 
  • Los Ríos  
  • Guayas

En estas provincias también existe riesgo de acumulación de agua en sectores vulnerables.

En la Sierra, las lluvias de mayor intensidad se concentrarían principalmente al occidente de Imbabura y Pichincha

Mientras tanto, en la Amazonía, las zonas con mayor presencia de precipitaciones serían Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

¿Qué efectos pueden provocar las lluvias?

El Inamhi advierte que las precipitaciones podrían generar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles

También podrían registrarse afectaciones en las vías por agua estancada, caída de árboles y reducción de visibilidad debido a la niebla.

Durante las tormentas también existe posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte. Por ello, las condiciones podrían cambiar rápidamente en las zonas donde se presenten los eventos de mayor intensidad.

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