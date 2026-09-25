Lluvias fuertes y tormentas en Ecuador del 25 al 28 de septiembre; provincias bajo alerta del Inamhi
Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos y Guayas concentran las zonas con mayor intensidad prevista.
Alerta meteorológica: Lluvias intensas y tormentas golpearán a cinco provincias de la Costa
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Actualizado:
25 sep 2026 - 16:40
El Inamhi activó una alerta meteorológica por lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y posibles crecidas de ríos entre este viernes 25 y el lunes 28 de septiembre de 2026.
La alerta número 75 está activa desde las 15:00 de este viernes 25 de septiembre hasta las 10:00 del lunes 28 de septiembre.
Durante este periodo se prevén lluvias de distinta intensidad, con posibilidad de episodios fuertes y tormentas eléctricas en varias zonas del país.
Los períodos de mayor intensidad están previstos para la noche del viernes 25 y la madrugada del sábado 26, así como para la noche del domingo 27 y la madrugada del lunes 28.
La alerta contempla posibles crecidas de ríos y deslizamientos en zonas susceptibles.
Costa concentra las zonas con mayor lluvia
En la Región Litoral, las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad y frecuencia en:
- Esmeraldas
- Manabí
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Los Ríos
- Guayas
En estas provincias también existe riesgo de acumulación de agua en sectores vulnerables.
En la Sierra, las lluvias de mayor intensidad se concentrarían principalmente al occidente de Imbabura y Pichincha.
Mientras tanto, en la Amazonía, las zonas con mayor presencia de precipitaciones serían Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.
¿Qué efectos pueden provocar las lluvias?
El Inamhi advierte que las precipitaciones podrían generar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles.
También podrían registrarse afectaciones en las vías por agua estancada, caída de árboles y reducción de visibilidad debido a la niebla.
Durante las tormentas también existe posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte. Por ello, las condiciones podrían cambiar rápidamente en las zonas donde se presenten los eventos de mayor intensidad.
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