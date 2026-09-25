Economía de Ecuador creció 2,1% en el segundo trimestre de 2026 según el Banco Central

El comercio y la manufactura contribuyeron al crecimiento de la economía en Ecuador.

La economía de Ecuador creció 2,1% en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE) este viernes 25 de septiembre del 2026.

El resultado estuvo acompañado por un crecimiento en 15 de las 20 industrias que conforman la economía. Sin embargo, al comparar abril-junio con el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída de 1,3%.

Esta reducción trimestral estuvo relacionada principalmente con una contracción de 4% en la inversión y de 0,9% en el consumo de los hogares. En contraste, las exportaciones aumentaron 0,7%.

Consumo e inversión impulsaron el crecimiento anual

En la comparación interanual, el consumo de los hogares aumentó 3,5%, mientras que la formación bruta de capital fijo (FBKF), indicador relacionado con la inversión, creció 10%.

El consumo aportó aproximadamente 2,2% al resultado interanual y la inversión otros 2 puntos.

Por actividades económicas, el mayor crecimiento se registró en actividades financieras y de seguros, con 12,5%. Este sector aportó alrededor de 0,6% al crecimiento de la economía.

También aumentaron la manufactura de productos no alimenticios, en 6,4%, y la manufactura de alimentos, en 3,4%.

Actividad económica repuntó 7,9% en julio

Los primeros datos del tercer trimestre muestran una aceleración de la actividad económica.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEc) creció 7,9% interanual en julio de 2026, principalmente por la recuperación del sector petrolero.

Petróleo y minas registró un incremento de 102% y aportó 4,1 puntos porcentuales al resultado de julio.

La actividad no petrolera, en cambio, avanzó 3%. Dentro de este grupo, la manufactura creció 10,4% y los servicios, 2,5%.

Entre enero y julio de 2026, la actividad económica de Ecuador acumula un crecimiento de 2,9%, según el BCE.