El agua ingresó a viviendas, afectó calles y destruyó tramos de la carretera entre Puerto Ayora y Bellavista.

Las intensas lluvias registradas durante toda la noche y madrugada del sábado 21 de noviembre de 2026 provocaron nuevas inundaciones en la isla Santa Cruz, en Galápagos.

Ante el incremento del agua y los daños reportados, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ordenó la evacuación preventiva de las familias que habitan en sectores vulnerables.

“Otra madrugada de terror”, relató Martha, moradora del pasaje 4 del barrio La Cascada, mientras salía de su vivienda al observar que el agua comenzaba a ingresar nuevamente.

En este sector, las inundaciones afectan calles y casas, por lo que varias familias tuvieron que abandonar sus hogares ante el avance del agua.

🚨 #ALERTA | COE ORDENA EVACUACIÓN PREVENTIVA EN SANTA CRUZ ANTE NUEVAS INUNDACIONES Las intensas lluvias registradas durante toda la noche y madrugada en la isla Santa Cruz, #Galápagos, provocaron nuevas inundaciones y daños en la infraestructura vial. Ante esta situación, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) dispuso la evacuación preventiva de las familias que habitan en zonas de riesgo. “Otra madrugada de terror”, relató Martha, moradora del pasaje 4 del barrio La Cascada, mientras evacuaba su vivienda al ver cómo el agua comenzaba a ingresar nuevamente a su casa. En este sector, las inundaciones ya afectan calles y viviendas, mientras que la fuerza de las escorrentías ha destruido varios tramos de la carretera que conecta Puerto Ayora con Bellavista, dificultando la circulación vehicular. Los albergues temporales permanecen habilitados para recibir a las familias evacuadas, mientras la comunidad se mantiene en alerta ante la persistencia de las lluvias. #EnDesarrollo — diegoanazco (@diegoanazco1) November 21, 2026

Carretera entre Puerto Ayora y Bellavista registra daños

La fuerza de las escorrentías también provocó daños en la infraestructura vial.

Varios tramos de la carretera que conecta Puerto Ayora con Bellavista quedaron destruidos, lo que dificulta la circulación de vehículos y afecta la conexión entre estos sectores de la isla.

Los albergues temporales permanecen habilitados para recibir a las familias que deban salir de sus viviendas.

La evacuación busca alejar a los habitantes de las zonas expuestas a nuevas inundaciones, mientras continúan las lluvias.

Lluvias continuarán

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señaló este sábado que persisten lluvias de moderada a fuerte intensidad en Galápagos.

De manera específica las precipitaciones intensas se presentan en la isla Santa Cruz, isla Santiago y la isla Isabela.

Las previsiones advierten que las lluvias continuarán en las siguientes horas.