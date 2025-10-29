Así puede obtener la cédula en los fines de semana antes de la consulta y referéndum 2025

La demanda de las cédulas se incrementa con la proximidad de la consulta y referéndum 2025

El Registro Civil de Ecuador mantendrá jornadas extraordinarias para emitir cédulas el sábado 1, 8 y 15 y domingo 16 de noviembre del 2025. Este servicio busca mitigar la alta demanda del documento antes de la consulta popular y referéndum 2025.

La atención el sábado 1 de noviembre, feriado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, será de 08:00 a 12:00 en 48 agencias de las 24 provincias del país.

Solo se atenderá a ciudadanos que tengan turno. Los usuarios deberán acudir con el comprobante de pago impreso; la cédula anterior, en caso de renovación, y, si es por pérdida o robo, presentar la constancia, física o digital, del Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.

Las niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad no requieren agendar un turno y contarán con atención preferencial.

El valor de la cédula por primera vez es de cinco dólares y la renovación de 16 dólares. Mientras que para las personas con discapacidad igual o superior al 30% no tiene costo.

Las agencias que atenderán el sábado 1 de noviembre son:

Agencias habilitadas el 1 de noviembre del 2025 Registro Civil

Así se atenderá el 8, 15 y 16 de noviembre

También se emitirán cédulas el 8, 15 y 16 de noviembre. Para ser atendidos en estos días, los ciudadanos deberán agendar un turno en el portal web del Registro Civil.

La medida busca mitigar la alta demanda y evitar inconvenientes en la jornada electoral de noviembre. Una situación se evidenció el sábado 25 de octubre cuando decenas de personas buscaron obtener el documento de identidad en medio de incidentes.

Los ecuatorianos también pueden acudir a las urnas con el pasaporte. Por ello, el Registro Civil informó que se entregará este documento sin turno hasta el 28 de noviembre del 2025.

La atención será de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 durante las cinco semanas consecutivas en 27 agencias de Ecuador.